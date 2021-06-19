/636303/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-الترجي-التونسي-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد تحيا مصر القنوات الناقلة للمباراة:

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت التى تملك حق النقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا عن نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بين سبورت 4 - beIN SPORTS HD 4.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11548

الإتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11585

معلق مباراة الأهلي والترجي التونسي

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضى محمد بركات ليكون معلقًا على مباراة الأهلي والترجي التونسي في دروي أبطال أفريقيا اليوم.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تضم قائمة الأهلي أمام الترجي كل من:

محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - محمود وحيد - رامي ربيعة - حسين الشحات - أليو ديانج - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمود كهربا على لطفي - عمرو السولية - محمد شريف - بدر بانون - صلاح محسن - علي معلول - ناصر ماهر - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - جونيور أجايي - مصطفى شوبير.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.