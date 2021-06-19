/636304/تاريخ-مواجهات-الأهلي-ضد-الترجي-في-دوري-أبطال-أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد تحيا مصر تاريخ مواجهات الفريقين:

التقي الأهلي مع الترجي من قبل في 20 مباراة، كانت الغلبة للأهلي في 8 منهم، وحسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز الترجي في أربع مباريات.

والبداية كانت في 1990، في دور الـ 16 للبطولة، وحينها فاز الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي في مباراتي الذهاب والإياب.

وفي 2001 تجدد اللقاء، وحينها تعادل الفريقين في نصف النهائي، سلبيًا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.

وفي دور المجموعات لعام 2007، فاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيف، ولكنه خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب.

وفي موسم 2010 حسم الأهلي ذهاب نصف النهائي لصالحه بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وفي الموسم التالي تجدد اللقاء بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.

وتقابل الفريقان في نهائي 2012، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بهدفين لهدف.

وانتظر جمهور الفريقان خمس سنوات حتى يتواجها ايضاً في دور الثمانية لعام 2017، وحينها انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.

وفي عام 2018، لعب الفريقان خاضوا أربع مباريات، في دور المجموعات والنهائي.

بينما تواجها في بطولة الكونفدرالية مرة وحيدة كانت في مجموعات عام 2015، وفاز الأهلي في المباراة الأولى بثلاثية دون رد، بينما فاز في المباراة الثانية بهدف دون رد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تضم قائمة الأهلي أمام الترجي كل من:

محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - محمود وحيد - رامي ربيعة - حسين الشحات - أليو ديانج - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمود كهربا على لطفي - عمرو السولية - محمد شريف - بدر بانون - صلاح محسن - علي معلول - ناصر ماهر - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - جونيور أجايي - مصطفى شوبير.