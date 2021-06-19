/636307/فرج-عامر-يحذر-اي-مواطن-من-استغلال-اسم-نادي-سموحة--صور

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”، يحذر نادي سموحة اي مواطن من استغلال اسمة ، ولقد تلاحظ مؤخرا استغلال العديد من المدربين والعاملين في الرياضة”.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات فرج عامر:

وكتب فرج عامر عبر حسابة السخصي”فيس بوك”: يحذر نادي سموحة اي مواطن من استغلال اسمة ، ولقد تلاحظ مؤخرا استغلال العديد من المدربين والعاملين في الرياضة الزج باسم نادي سموحة في انشطة مختلفة النادي ليس لة علم بها وجاري اتخاذ الخطوات القانونية نحو حفظ حق نادي سموحة”.

وتابع:”بطالب اتحاد كرة القدم المصري باضافة خانة في جدول الدوري العام اسمها ضربات الجزاء(يوضع فيها ضربات الجزاءالتي حصل عليها كل فريق ، المهم انك حتلاحظ ان جزء كبير جدا من قيادة الدوري العام بالريموت كونترول”.

وأختتم:”سيبوا احمد عبد القادر ومصطفي فتحي في حالهم لنهاية الموسم وبعدين اتكلموا زي ما انتم عايزين

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد الثلاثاء الماضي ، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

أحرز مصطفى فتحي، الهدف الثاني لسموحة في مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز أستضاف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجل أحمد عبد القادر لاعب سموحة الهدف الثاني له والثالث لفريقة أمام بيراميدز، علي ملعب الدفاع الجوي.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة ، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.