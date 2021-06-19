/636310/عربية-النواب-تثمن-التوافق-العربى-الكامل-للتحرك-نحو-مجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التوافق العربى الكامل للتحرك نحو مجلس الامن بداية لصحوة ورؤية عربية موحدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الامة العربية.
ويرصد دوت الخليج رأي احمد فؤاد أباظة في التوافق العربي الكامل للتحرك نحز مجلس الأمن بشأن سد النهضة
وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن الاجتماع الوزارى العربى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة واعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث يتطلب من مجلس الامن الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل قيامه بمسئولياته التاريخية تجاه ملف سد النهضة لمواجهة التعنت الاثيوبى.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة انه من المعروف أن مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين مؤكداً أنه لاتوجد اخطر من قضايا المياه وفى مقدمتها ملف سد النهضة تهديداً للأمن والسلم الدوليين مطالباً من مجلس الامن سرعة التدخل للحفاظ على الامن والسلم الاقليمى والدولى
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