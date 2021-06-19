أمين محلية النواب: رصدنا طفرة صناعية كبيرة فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد التى امتدت على مدار 3 أيام، تأتى من منطلق قيام اللجنة بوضع برنامج للزيارات الميدانية للمحافظات، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من النواب تستهدف الصالح العام وتحسين حياة المواطن وتوفير حياة كريمة له.





وأضاف "درويش"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة استهلت زياراتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، قائلا: "وفد لجنة الإدارة المحلية خلال الجولات التفقدية المكثفة شاهد واطلع على حجم التطوير والمشروعات التنموية فى المحافظة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير العشوائيات، ورأينا حجم الإنجازات على الأرض، من إسكان اجتماعى وتعاونى، ومصنع تدوير قمامة ومشروعات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو شئ يحسب للمحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتأكيد هناك مشكلات تحتاج لحلول ومناطق تحتاج رفع كفاءة وتطوير، والمحافظة تعمل على حلها، حيث شاهدنا إيجابيات عديدة وهناك رؤية للمحافظة لحل السلبيات، فطالما هناك عمل وإنتاج ستحل المشاكل".

ولفت إلى أن اللجنة رصدت الطفرة الكبيرة التى تشهدها بورسعيد فى الصناعة، خلال تفقدها للمنطقة الصناعية، وما تضمه من مصانع تضاهى المصانع العالمية، قائلا: "نماذج نتمنى نشوفها فى كل المحافظات مثل بورسعيد، فالمحافظة كان فيها مشاريع متعثرة استطاعت أن تحل مشكلاتها وتساعد الشباب صغار المستثمرين أن يعملوا وينتجوا، وذلك يصب فى صالح دعم وتشجيع الصناعة الوطنية".

وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا بالزيارة الميدانية لمحافظة بورسعيد، وترصد فيه الإيجابيات والمشكلات والحلول، وستضع توصيات تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن البورسعيدى، فى ظل الجهود المبذولة للتنمية وتطوير العشوائيات وغيرها.