وأضاف "درويش"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة استهلت زياراتها الميدانية بمحافظة بورسعيد، قائلا: "وفد لجنة الإدارة المحلية خلال الجولات التفقدية المكثفة شاهد واطلع على حجم التطوير والمشروعات التنموية فى المحافظة، لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير العشوائيات، ورأينا حجم الإنجازات على الأرض، من إسكان اجتماعى وتعاونى، ومصنع تدوير قمامة ومشروعات سياحية واستثمارية وتنموية، وهو شئ يحسب للمحافظ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتأكيد هناك مشكلات تحتاج لحلول ومناطق تحتاج رفع كفاءة وتطوير، والمحافظة تعمل على حلها، حيث شاهدنا إيجابيات عديدة وهناك رؤية للمحافظة لحل السلبيات، فطالما هناك عمل وإنتاج ستحل المشاكل".
ولفت إلى أن اللجنة رصدت الطفرة الكبيرة التى تشهدها بورسعيد فى الصناعة، خلال تفقدها للمنطقة الصناعية، وما تضمه من مصانع تضاهى المصانع العالمية، قائلا: "نماذج نتمنى نشوفها فى كل المحافظات مثل بورسعيد، فالمحافظة كان فيها مشاريع متعثرة استطاعت أن تحل مشكلاتها وتساعد الشباب صغار المستثمرين أن يعملوا وينتجوا، وذلك يصب فى صالح دعم وتشجيع الصناعة الوطنية".
وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا بالزيارة الميدانية لمحافظة بورسعيد، وترصد فيه الإيجابيات والمشكلات والحلول، وستضع توصيات تستهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن البورسعيدى، فى ظل الجهود المبذولة للتنمية وتطوير العشوائيات وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين محلية النواب: رصدنا طفرة صناعية كبيرة فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.