بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسى 2021/2020 بنسبة نجاح 80.30٪ إذ بلغ عدد المقيدين 28.098 طالب وطالبة، حضر 2.7828 ونجح منهم 22.347 طالب وطالبة.





كما اعتمدت "المحافظ" خلال لقائها اليوم مع عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 90.2٪. فيما تقدمت محافظ دمياط، وفقا لبيان صحفى، بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد. وللاطلاع على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا

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