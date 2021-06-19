السفارة الروسية: عام التعاون الإنسانى مع مصر يعزز الصداقة بين الشعبين

وذكرت السفارة فى بيان لها اليوم السبت، أن الجمهور المصرى استمتع بحفل الرقص الرائع الذى قدمته فرقة الرقصات الأكاديمية الحكومية الروسية المشهورة "بيروزكا" التى وصلت إلى القاهرة خصيصا للمشاركة فى مراسم إطلاق عام التعاون الإنسانى بين روسيا ومصر بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية المصرى للشؤون الثقافية، وأولجا ياريلوفا نائب وزير الثقافة لروسيا الاتحادية، وجيورجى بوريسينكو السفير الروسى بالقاهرة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج واسع النطاق لتعريف المصريين بروسيا، يتضمن عروضا للفنانين المشهورين على خشبة مسرح أوبرا القاهرة، فضلا عن أسبوع السينما الروسية والعديد من المعارض منها عروض الوثائق والأزياء التاريخية والحرف اليدوية التقليدية وأعمال الفنانين المعاصرين والموائد المستديرة حول تاريخ العلاقات الثنائية والأمسيات الأدبية وغيرها من الأحداث.
ونوهت السفارة إلى أن عام التعاون الإنسانى كان من المقرر أن يبدأ عام 2020 ولكن تم تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ولكن بالرغم من ذلك نظمت العديد من الحفلات الموسيقية المباشرة عبر الإنترنت والمعارض والتماثيل المسرحية والموائد المستديرة، كما تم فى القاهرة افتتاح النصب التذكارى لراقصة الباليه الروسية العظيمة آنا بافلوفا، وتماثيل نصفية لرائد فضاء الأرض الأول يورى جاجارين والشاعر السوفيتى البارز رسول جامزاتوف.
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