بدء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الدبلومات الفنية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى تصريح اليوم، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم آداء الامتحانات بمختلف التخصصات ( زراعي، صناعn، تجارn، فندقn، مزدوج، ومهنn) يبلغ 24 ألفا و665 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام 90 لجنة موزعة بواقع 39 للتعليم الصناعي، و45 للتعليم التجارى والفندقى و6 لجان للتعليم الزراعى.

وأكد سعد الالتزام بالقرارات الوزارية بتقليل أعداد الطلاب باللجان بهدف المحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان، موجها بتعقيم جميع مقار لجان الامتحانات بصفة يومية، والتزام الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحرارى، ونشر ملصقات تتضمن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى اللجان، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية.