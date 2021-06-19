/636308/استقرار-فى-أسعار-الذهب-محليا-وعالميا-تعرف-على-التفاصيل

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 19 يونيو2021، فى الأسواق المصرية استقرار بعد الهبوط العنيف لسعر أوقية الذهب بأكثر من 70 دولارا، أمس الجمعة.

دوت الخليج ينشر تفاصيل استقرار اسعار الذهب بعد انهيارات الاسبوع الماضي

ويرجع انخفاض سعر الذهب ، إلى أرتفاع سعر الدولار الأمريكي لأعلي مستوى في شهرين، ومع إعلان الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة الأساسي مرتين بحلول نهاية عام 2023.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد العيار الأكثر شراء في مصر حاليا 768 جنيه، بانخفاض 23 جنيها مقارنة بسعر 791 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وشهد سعر الذهب عيار 18،اليوم تراجعاً بقيمة 19.8 جنيه ليبلغ 658.2 جنيه حاليا، مقارنة بسعر 678 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب اليوم من عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر تراجعاً بقيمة 26.3 ليبلغ نحو 877.7 بدلا من 904 جنيها.

سعر الجنيه اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6232 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877.7 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.