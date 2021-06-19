/636311/موعد-مباراة-اسبانيا--ضد-بولندا-والقنوات-الناقلة

يواجه المنتخب الإسباني نظيره بولندا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت علي ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

وكان المنتخب الإسباني تعثر في مباراته الأولى في كأس الأمم الأوروبية 2020 بالتعادل السلبي أمام السويد التي تصدرت المجموعة بعد فوزها في الجولة الثانية على سلوفاكيا 1-0، حيث رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة أمام الأخيرة التي فازت في الجولة الأولى على بولندا 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبولندا في بطولة اليورو 2020

تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُدير مباراة اسبانيا وبولندا الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 46 في شهر نوفمبر المقبل.

وأدار الحكم دانيلي أورساتو المباراة الأولى في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020، والتي جمعت المنتخبين الإنجليزي والكرواتي على ملعب ويمبلي في لندن يوم 13 يونيو الجاري، وانتهت بفوز صعب لمنتخب إنجلترا بهدف دون رد.

ولا يعد دانيلي أورساتو فأل حسن أبداً على الكرة الإسبانية في الاونة الأخيرة، فقد خسر معه كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد بنفس النتيجة 2/صفر خلال الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، والمصادفة كان تشيلسي هو نفس الخصم.

ويرجع آخر لقاء أداره لمنتخب إسبانيا إلى يوم 3 سبتمبر 2020 أمام المنتخب الألماني، في إحدى جولات دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأشهر دانيلي أورساتو البطاقة الحمراء 6 مرات فقط على مدار مباريات الموسم الماضي 2021/2020، ويصل معدل بطاقاته الصفراء في المباراة الواحدة ما بين 4 إلى 8 بطاقات، وقد أخرج البطاقة الصفراء 4 مرات في مباراة إنجلترا وكرواتيا في افتتاح اليورو.

تاريخ مواجهات اسبانيا وبولندا

لعبت اسبانيا ضد بولندا لأول مرة في عام 1959، لحساب نصف نهائي تصفيات كأس أمم أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب سلاسكي بمدينة شورزوف البولندية، وانتهى بفوز الإسبان بنتيجة 2/4، وفي لقاء الإياب انتصرت إسبانيا من جديد لكن بنتيجة 3/صفر.

ونجح المنتخب الاسباني في تحقيق 8 انتصارات خلال تاريخ مواجهاته أمام بولندا، وخسر مرة واحدة كانت في نوفمبر 1980 بلقاء ودي، وتعادل مرة واحدة في لقاء ودي آخر 1/1 في تحضيرات مونديال 1994.