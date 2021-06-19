/636314/تعرف-على-غيابات-الأهلي-أمام-الترجي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيرة الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج غيابات اللاعبين عن مباراة اليوم:

ويعاني النادي الأهلي من غيابات مؤثرة خاصة الثنائي الذي يعتمد عليهم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بصفة أساسية باعتبارهم من أبرز العناصر الأساسية المؤثرة في هجمات الفريق.

ويغيب عن الأهلي أمام الترجي التونسي كلًا من: محمد هاني الذي تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام نهضة بركان ببطولة السوبر الإفريقي.

وكذلك محمد مجدي قفشة، الذي تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، بنفس المباراة، ولكن اتم شفاءة، ومن المقرر أن يعلن موسيماني خوض اللاعب اللقاء أو الخروج من القائمة.

ويستمر غياب محمد محمود الذي يؤدي برنامج تأهيلي استعداداً للعودة للمشاركة في المباريات، وكذلك العائد من الإصابة محمود متولي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام مصر للتأمين.

وأخيراً طاهر محمد طاهر، الذي تعرض للإصابة بالعضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي.

تضم قائمة الأهلي أمام الترجي كل من:

محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - محمود وحيد - رامي ربيعة - حسين الشحات - أليو ديانج - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - وليد سليمان - أيمن أشرف - محمود كهربا على لطفي - عمرو السولية - محمد شريف - بدر بانون - صلاح محسن - علي معلول - ناصر ماهر - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - سعد سمير - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - جونيور أجايي - مصطفى شوبير.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.