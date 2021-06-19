/636316/التعليم-٧٥٠-ألف-طالب-يشاركون-في-أول-أيام-ماراثون-امتحانات-الدبلومات-الفنية-اليوم

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ حيث يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة العربية.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

قال نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكلت الوزارة غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والاخري في قطاع التعليم الفني بالجيزة ، أضافة إلي غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل آى مشكلة طارئه تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

لجان الادارة والمراقبة

وأشار نائب الوزير ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات صناعي ، زراعي ، تجاري، فندقي ، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرا سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية و المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

الغش أثناء امتحانات الدبلومات الفنية

أوضح ان وزارة التعليم ، نبهت علي رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

في نفس السياق، استقبلت الاستراحات التي أعدتها وزارة التعليم أمس الملاحظين ورؤساء اللجان و المراقبين حيث تم فرش الاستراحات بما يتلائم مع كرامة المعلم و آدميته بالتعاون مع المديريات والادارات التعليمية.