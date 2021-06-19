/636317/بالصور-أشرف-رشاد-يشارك-بحفل-مستقبل-وطن لتكريم-حفظة-القرآن-بدمياط

قام المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مساء أمس الجمعة، بالمشاركة في احتفالية الحزب بمحافظة دمياط لتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم لعام ٢٠٢١.

دوت الخليج يرصد مشاركة النائب أشرف رشاد بحفل «مستقبل وطن» لتكريم حفظة القرآن بدمياط

حضر الاحتفالية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والنائب محمد الحصي أمين الحزب بدمياط، والنائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء الحزب بدمياط.

ولفت المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه تم تسليم الجوائز على الفائزين وحرص على دعمهم وتوجيه كلمات الثناء لهم، ومطالبتهم بالتمسك بأخلاقيات كتاب الله وتدبر آياته كونه السبيل نحو التقدم والنجاح وصنع الذات.

وأشار المهندس أشرف رشاد إلى أنه تم منح درع حزب مستقبل وطن، لمحافظ دمياط تكريما على جهودها وكونها رمزًا نسائيًا يؤكد قيمة وعظمة المرأة المصرية وقدرتها على القيادة.

وشهدت الاحتفالية اجراءات احترازية مشددة من جانب القائمين على التنظيم؛ من حيث التزام المشاركين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن مسابقة حفظ القرآن الكريم هذا العام كانت على ٣ مستويات ( القرآن ماملًا - نصف القرآن - ربع القرآن).