/636318/سواريز-أشعر-بالمرارة-لأن-الفرص-سنحت-لنا-لكننا-لم-نتمكن-من-استغلالها

ويرصيد دوت الخليج تصريحات لويس سواريز:

وتحدث لويس سوايرز عقب نهاية المباراة:” قال مهاجم أتلتيكو مدريد "أشعر بالمرارة لأن الفرص سنحت لنا لكننا لم نتمكن من استغلالها. المباريات تقام كل ثلاثة أيام ولدينا فريق يسمح لنا بإجرءا تغييرات وإحسان استغلال المباراة القادمة".

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بدوره، أكد قائد منتخب أوروجواي دييجو جودين، أنه "كان هناك تحسن في الشوط الثاني وتمكنا من اكتساب مزيد من السيطرة لكننا لم نكن حاسمين ولم نخلق فرص كبيرة". وأبرز جودين أن "الجانب الإيجابي يكمن في أن هذه هي أول مباراة ولا زال هناك ثلاث أخرى والأمر يعتمد علينا".

أنهى المنتخب الارجنتيني الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله لاعب الوسط غويدو رودريجيز برأسية رائعة في الدقيقة 13 بعد متابعته لكرة عرضية قاتلة أرسلها ليونيل ميسي.

وانطلق ميسي بسرعته العالية على الرواق الأيسر بعد مراوغة الظهير الأيمن لأوروجواي جيوفاني جونزاليز، قبل أن يرسل عرضية قاتلة عجز الحارس فيرناندو موسليرا عن الخروج لإلتقاطها لتعبر وتجد غويدو رودريجيز الذي قابلها على القائم البعيد برأسية نموذجية في الشباك.

وبسبب قلة حيلة منتخب أوروجواي، تمسك الفريق في الدقيقة 27 باحتساب ركلة جزاء بحجة تعرض إدينسون كافاني للعرقلة داخل صندوق العمليات، لكن الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو رفض احتساب أي شيء وطالب باستمرار اللعب.

وبهذه النتيجة يتقاسم منتخب الارجنتين صدارة المجموعة الأولى مع تشيلي بنفس رصيد النقاط، 4 لكل منهما، بينما يأتي منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حققهم من فوزه على بوليفيا التي تبدو حصالة المجموعة بعد تعرضها لخساراتين.