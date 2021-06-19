/636320/مرثا-محروس-تطالب-بتعزيز-ثقافة-استخدام-المنصات-الالكترونية-فى-التقديم-لوظائف-الكهرباء

تقدمت النائبة مرثا محروس،عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الإحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى المنهدس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لشأن تفسير ماحدث عقب إعلان هيئة الطاقة النووية عن عدد من الوظائف ،مشيرة إلى أن الهيئة تجاهلت قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم ميدان رابعة العدوية إلي ميدان الشهيد هشام بركات النائب العام المغدور به من قبل جماعة الاخوان الإرهابية و هي ساقطة يجب محاسبة القائمين عليها بشده.

دوت الخليج يرصد طلب النائبة مرثا محروس بشأن إعلان وظائف وزارة الكهرباء

وأشارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إلى أن طريقة التقديم اليدوية هي تجاهل لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية، بشأن تقليل الزحام لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 وتجاهل مجهودات الدولة المصرية في تفعيل حوكمة الوزارات و البوابات الالكترونية للوزارء، مؤكدة أن التقديم اليدوي ساعد في زحام كبير إضافة إلى توافد كل محافظات الجمهورية للتقديم في صعوبة بالغة بدل من تعزيز ثقافه استخدام المنصات الالكترونية للتسهيل علي المواطنين.

إعلان وظائف وزارة الكهرباء

وأضافت مرثا محروس، عضو مجلس النواب،متسائلة:”في ظل الحوكمة و في ظل تحديث البنية المعلوماتية الدولة المصرية، هل يعقل استمرار سحب الأوراق من مكتب الوزارة و الازدحام؟، أم الأولى أن يكون التقديم عبر موقع الحكومة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر

وضم الوفد النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.