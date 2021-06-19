/636321/أرقام-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا-قبل-مواجهة-الترجي

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم ، وفي هذ الإطار يستعرض دوت الخليج أرقام الأهلي في هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة بتوقيت تونس ، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت احداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات.

الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم

لعب: ١٠مباريات

سجل: ١٩ منها ضربتي جزاء

دخل مرماه: ٦أهداف

حافظ على شباكه: ٦ اهداف

الأهداف المتوقعة: ٣١ تسديدة

تسديدات في العارضة: ٤ تسديدة

تسديدات: ١٣٠ تسديدة

تسديدات على المرمى: ٤٧ تسديدة

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

وأصبحت مواجهة الأهلى والترجى واحدة من المواجهات الكلاسيكية فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، والتقى الفريقان من قبل فى البطولة القارية 10 مرات، بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

أرقام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

أستطاع الأهلي تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر 4 مواجهات بينما كان التعادل حاضرا في 8 مباريات، وسجل خط هجوم النادي الأهلي 24 هدفًا، فى المقابل سجل الترجى 19 هدفا.