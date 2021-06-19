خلال شهر.. تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت مليون و889 ألفا و118 دولارًا، أى ما يوازى 29 مليونا و562 ألفًا و696 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن وزير القوى العاملة، كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول. وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى جميع المجالات مع الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال مايو الماضى عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالى 14 عقدا وتأشيرة عمل تم اعتمادها. وأوضح الملحق العمالى بعمان، أن إجمالى الشكاوى التى وصلت للمكتب بلغت 5 شكاوى، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، وشكوتين تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 928 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 14 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد لقاءات مع التجمعات العمالية، والرد على 910 استشارات عمالية فى المكتب وعبر الهاتف.

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