طقس الغد.. حار نهارا على القاهرة والعظمى تصل إلى 35

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى،ومعتدل على السواحل الشمالية،ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد41 للعظمى والصغرى 25.