بعد اختبار اللغة العربية.. تسليم طلاب الدبلومات الفنية أسئلة مادة الدين للإجابة عنها في المنزل

تسلم طلاب الدبلومات الفنية أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، هذا ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التي أشارت إلى أنهم سلموا الطلاب امتحان هذه المادة بعد انتهاء امتحان مادة اللغة العربية للإجابة عنها في المنزل مع إعادة تسليم كراسة الإجابة للطلاب مرة أخرى لتصحيحها.

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية وتستمر حتى 1 يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وتابعت الوزارة: إنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كمانة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونه من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.