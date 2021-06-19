/636323/التعليم-العالي-تدويل-التعلم-من-أهداف-خطة-تطوير-منظومة-التعليم-العالي-في-مصر

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات 7 سنوات فى الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، مماأدي إلى تطوير كمى وكيفي غير مسبوق في هذاقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،حيث شهدت المنظومة تدويل التعليم العالي المختلفة.

دوت الخليج يرصد بيان وزارة التعليم العالي بشأن آخر تطورات التعليم وعالي والبحث العلمي فى مصر

انجازات الوزارة فى تدويل التعليم العالي

و استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال تدويل التعليم العالي خلال الفترة من 2014 حتى 2021، إضافة إلى حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في هذه الفترة.

إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر

وأضاف التقرير أن العالم يشهد تحول كبير في نظام التعليم العالي والبحث العلمي، حتى أصبحت ثقافة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية ضرورة ملحة، مما تطلب تغييرا وتطويرا في فلسفة التعليم العالي والبحث العلمي وتوجهاته واستراتيجياته، لذا أصبح التدويل واحدًا من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر؛ من أجل المنافسة العالمية.

قانون تنظيم العمل بفروع الجامعات الدولية

وأكد تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيق الوزارة لإنجازات متنوعة بمجال تدويل التعليم ، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد جامعات العاصمة الإدارية الجديدة، التى أصبحت بدورها طفرة فى عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجى، بالإضافة موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية بالجامعات؛ إذ يساعد القانون الدارسين في الحصول على شهادة الجامعة الأم في بلدها الأصلي، وتم التوسع في إنشاء فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وشملت ( فرع جامعة الأمير ادوارد الكندية، فرع جامعة كوفنتري البريطانية، فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، فرع لكل جامعة من جامعتي (لندن ووسط لانكشاير) داخل مصر).

الجامعات المصرية اليابانية

كمات اشار تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من مؤسسات للتعليم الأكاديمي تستفيد من الخبرات الأجنبية مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأهلية الفرنسية، فرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.

وأوضح التقرير تشجيع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المتقدم فعلي سبيل المثال شهد وزير التعليم العالي خلال عام 2021 توقيع عدة اتفاقيات، منها جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، كما شهدت الجامعات الحكومية والخاصة توقيع العديد من الاتفاقيات العلمية والشراكات الدولية مع جامعات أجنبية كبرى.

وأضاف التقرير أنه تم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج، فعادت الدراسة لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم، وجارى حاليًا استكمال أعمال الإنشاء لفرعي جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان، وفرع الجامعة في أنجامينا بدولة تشاد، وافتتاح مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كأول مركز في إفريقيا والوطن العربي.

ومن جانبه أكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة اهتمام الوزارة بملف تدويل التعليم الجامعى ، عن طريق التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر، مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة فى مجال التعليم العالى، لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة، إضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية فى عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وسوف يؤثر ذلك إيجابيا على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.