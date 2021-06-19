/636324/أحمد-إدريس-يثمن-نجاح-حملة-الترويج-السياحي-لمصر-في-السوق-العربي-تفكير-خارج-الصندوق

أشاد النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بالنجاح الكبير والمبهر الذى حققته الحملة الدعائية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد أدريس على نجاح حملة الترويج السياحي

ووصف النائب أحمد إدريس فى بيان له اصدره اليوم نجاح هذه الحملة بأنه تفكير من خارج الصندوق من وزارة السياحة والاثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، خاصة وأن نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقاً لمحرك البحث جوجل بعد حوالى شهر واحد من إطلاق الحملة، أشارت إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً ان هذا الرقم يمثل إنجازاً كبيراً وغير مسبوق، وأن هذه النتائج تعتبر مؤشراً هاماً على نجاح هذه الحملة الترويجية بالسوق العربي، حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر أبريل من نفس العام أى قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % خلال مايو 2019 مقارنة بشهر أبريل من 2019 وذلك قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.

وطالب النائب أحمد إدريس باطلاق حملة مماثلة داخل السوق الافريقى للترويج للسياحة المصرية على خريطة دول القارة السمراء مؤكداً ان الدول الافريقية بدأت تعطى أكبر اهتمام بمصر بعد نجاح سياسيات الرئيس عبد الفتاح فى خدمة جميع القضايا المتعلقة بالدول الافريقية اقليمياً وعالمياً.