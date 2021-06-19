/636326/طريق-الأهلي-والترجي-لـ-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

ينتظر عشاق الكرة العربية والإفريقية مواجهة مرتقبة بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويستعرض دوت الخليج مشوار الفريقين في البطولة حتى بلوغ نصف النهائي قبل المواجهة التي تنطلق بين الفريقين في تمام السادسة مساء اليوم .

ولعب النادي الأهلي 10 مباريات حتى الآن فى بطولة إفريقيا فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط، وأستطاع المارد الأحمر تخطى عقبة سونيديب بطل النيجر فى دور ال 32، ووقع المارد الأحمر فى المجموعة الأولى بدور المجموعات رفقه فرق المريخ السوداني وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولى.

وحقق النادي الأهلي التأهل من المجموعة الأولى في وصافة الترتيب خلفا لـ سيمبا التنزاني المتصدر، بينما ودع المريخ وفيتا كلوب البطولة.

ليشهد دور الـ 8 مواجهة مكررة للموسم الثاني على التوالي ، وأستطاع الأهلي عبور عقبة صن داونز الجنوب إفريقي بعد الفوز بهدفيين نظيفيين في مواجهة الذهاب والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق في مباراة العودة ، ليضرب المارد الأحمر موعدا مع الترجي التونسي في نصف النهائي.

على جانب أخر ، صعد الترجي لدور المجموعات بعد تخطى عقبة الأهلي الليبي في دور الـ 23 ليقع الفريق التونسي في مجموعة تم وصفها بأنها نارية حيث ضمت الزمالك ومولودية الجزائر رفقة تونجيت السنغالي.

مشوار الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة

وأستطاع أبناء باب سويقة الصعود للدور ثمن النهائي بعد تصدر مجموعتة رفقة مولودية الجزائر وصيف الترتيب ، ليقع الترجي التونسي في مواجهة أمام شباب بلوزداد.

وصعد الترجي التونسي لمواجهة الأهلي بعد مباراة درامية أمام شباب بلوزداد حسمتها ركلات الترجيح ، حيث خسر الفريق التونسي بهدفيين نظيفيين في مواجهة الذهاب ، قبل أن يحقق الترجي الفوز في العودة بنفس النتيجة وتبتسم ركلات الترجيح لكتيبة معين الشعلالي.

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.