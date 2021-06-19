/636328/الأهلي-يحدد-موعد-عودته-إلى-القاهرة-بعد-مباراة-الترجي-التونسي

تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، تونس فور انتهاء مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرصيد دوت الخليج موعد عودة بعثة الأهلي:

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد رادس إلى مطار قرطاج مباشرة، عقب نهاية مباراة الترجي استعداداً لمغادرة تونس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم في طريقها إلى القاهرة.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة، أمام الترجي التونسي، مساء اليوم ويسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.

وكان محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أكد صعوبة مباراة الترجي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يدركون قوة الترجي المنافس المستمر للأهلي في المحافل الإفريقية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن الأهلي جاهز لمواجهة الترجي، ولاعبو الفريق في كامل تركيزهم، ويسعون لتقديم مباراة قوية، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في مباراة العودة، وحسم الصعود للمباراة النهائية.

ويعقد موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة ختامية للفريق عصر اليوم، قبل التحرك لاستاد رادس؛ لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويجتمع موسيماني مع لاعبي الأهلي في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بفندق الإقامة؛ لشرح طريقة اللعب، وتحديد تشكيل الفريق، ومهام كل لاعب خلال مباراة الترجي.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة إن المباراة صعبة من الناحية الفنية، نظرا لقوة الترجي وخبراته وشعبيته في تونس، لكن الأهلي لديه فرصه لتحقيق نتيجة إيجابية في رادس، واستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

واشار موسيماني إلى أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية، ويسعى دائما لحصد الألقاب؛ من أجل إسعاد جماهيره العريضة التي لا ترضى بغير ذلك.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على استاد رادس استعداداً لمباراة الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.