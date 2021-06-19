/636329/جو-بايدن-يناشد-الامريكيين-بسرعة-الحصول-على-لقاح-فيروس-كورونا
ناشد جو بايدن الرئيس الأمريكي الأمريكيين بالحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد.
دوت الخليج يرصد مناشدة الرئيس الامريكي الأمريكيين بالحصول على لقاحات كورونا
وقال جو بايدن في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم "تحركوا الآن.. تحركوا الآن"، مطالبا الأفراد غير المحصنين بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.
وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح"، قائلا: ولكن لسوء الحظ لا تتراجع معدل الإصابات الجديدة المرضى بالمستشفيات في العديد من الأماكن في الولايات ذات معدل التطعيم المنخفض، بل في الواقع ترتفع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جو بايدن يناشد الامريكيين بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.