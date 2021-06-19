جو بايدن يناشد الامريكيين بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا

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دوت الخليج يرصد مناشدة الرئيس الامريكي الأمريكيين بالحصول على لقاحات كورونا

وقال جو بايدن في تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم "تحركوا الآن.. تحركوا الآن"، مطالبا الأفراد غير المحصنين بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح"، قائلا: ولكن لسوء الحظ لا تتراجع معدل الإصابات الجديدة المرضى بالمستشفيات في العديد من الأماكن في الولايات ذات معدل التطعيم المنخفض، بل في الواقع ترتفع.