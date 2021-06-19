/636330/على-طريقة-مسلسل-ريا-وسكينه-كواليس-العثور-على-جثه-عجوز-مدفون-داخل-منزله

منذ 15 يومًا، تقدم شاب ببلاغ إلى مركز شرطة دمنهور يفيد بتغيب والده، المقيم في مدينة دمنهوربالبحيرة، وقال الشاب في أقواله إن والده يقيم مع زوجته الجديدة، وإنه يشعر بالرعب على والده لعدم رده على هاتفه المحمول فترة طويلة، وقرر التوجه إلى منزله للسؤال عنه لكن زوجة والده أخبرته بأنه خرج ولم يعد منذ 15 يومًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجريمة في التقرير التالي

و انتقل رجال مباحث مركز شرطة دمنهور إلى مكان البلاغ، وعند دخول شقة المختفي في الطابق الأرضى بأحد العقارات وجدت القوة الأمنية انبعاث رائحة كريهة وبالاستفسار عن مصدرها من زوجة المختفي، ارتبكت وظهر عليها علامات القلق والرعب وأنكرت معرفتها عن وجهة زوجها أو مصدر انبعاث الرائحة الكريهة داخل منزلها.

وقال الجيران إنهم يشمون رائحة كريهة منذ فترة ولا يعرفون مصدرها وأنهم لم يشاهدوا جارهم منذ مدة تقارب 15 يومًا، ولا يعلمون شيئًا عن سبب اختفائه.

وعلى طريقة مسلسل "ريا وسكينة" دارت الشكوك بشان الزوجة وطلب ابن المختفي حفر المكان المنبعثة منه الرائحة الكريهة وبالفعل قام بالحفر وظهرت المفاجأة جثة المتغيب متحللة ومدفونة تحت البلاط في المنزل، فتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوجة المتهمة والجثة ومجموعة من الشهود وفرض كردون أمني بشأن المنزل..

وكان تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور، بالعثور على جثة «عبدالغنى .م» 62 عامًا، بالمعاش والد المبلغ «أيمن.ع» داخل الشقة التي يقيم فيها مع زوجته الثانية، التي تزوجها منذ سنة، واكتشاف وجود بقايا جثة وهيكل عظمى، ربما تخص والده المختفي.

و على الفورانتقلت قيادات بمديرية أمن البحيرة والنيابة العامة إلى مكان العقار المذكور، وأفاد جيران المجني عليه أن المجني عليه والذي يقيم مع زوجته منذ حوالي عام في شقة بالطابق الأرضي ولم يشاهده أحدًا منذ 15 يومًا، وأنهم يشمون رائحة كريهة منذ عدة أيام، لم يتوصلوا لمصدرها حتى تم اكتشاف الجريمة.

وقال الشاب مقدم البلاغ إنه لم ير والده منذ حوالي سنة، وبعد انتقاله للإقامة مع زوجته الجديدة بدمنهور، وإنه حضر للمرة الأولي أمس للسؤال على والده، وأنه لم يكن يعلم العنوان تحديدًا، ودله الأهالي في المنطقة على العنوان.

وأضاف الشاب أنه سأل زوجة والده عنه فأخبرته بغيابه عن المنزل منذ ١٥يومًا، وأنه اشتبه في كلامها، فقام بإبلاغ الشرطة لتمكينه من معرفة مكان والد.

جرى القبض على الزوجة وتحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة قسم دمنهور التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وسحب عينة من نجل المتغيب لإجراء تحليل الصفة الوراثية ومضاهاتها بالجثة وبيان الأداة المستخدمة فى الجريمة، والتحري عن أسباب الواقعة.