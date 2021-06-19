/636332/الصحة-توافق-على-أداء-الطلاب-المصابين-بكورونا-لامتحانات-الثانوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان،موافقتها على أداء الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» للامتحانات، وذلك ضمن خطة امتحانات في المراحل التعليمية المختلفة في ظل جائحة كورونا، ويسري هذا القرار على امتحانات الثانوية العامة.

دوت الخليج يرصد إرشادات وزارة الصحة العامة لتامين امتحانات الثانوية في السطور التالية:

1- إبلاغ الأهل الإدارة التعليمية حال إصابة الطالب قبل الامتحان لتوفير مكان مناسب لتأدية الامتحان.

2- تخصيص قاعة منفصلة للطلاب المشتبه في إصابتهم وقاعة أخرى للحالات المصابة بكورونا.

3- إلزام الطلاب بمسافة متر على الأقل أثناء دخول الامتحانات.

4- قياس الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة، وتوجيه المشتبه فيهم لقاعات مخصصة.

هذا قامت وزارة الصحة والسكان بإعلانها عن خروج 899 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 204701 حتى أمس الجمعة.

يرصد دوت الخليج بيان وزارة الصحة اليومي عن حالات كورونا

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 589 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 276190 من ضمنهم 204701 حالة تم شفاؤها، و 15791 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.