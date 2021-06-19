/636333/بدون-فوز-تاريخ-بيتسو-موسيماني-مع-الترجي-قبل-مباراة-اليوم

يسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحقيق أول انتصار على الترجي التونسي خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويستعرض دوت الخليج تاريخ بيتسو موسيماني مع الترجي قبل مباراة اليوم.

واجه بيتسو موسيماني الترجي التونسي أثناء قيادته لفريق صن داونز في مباراتين ، خسر في واحدة وتعادل في الأخرى ولم يسبق له الفوز على بطل تونس خلال تاريخه التدريبي ، وسجل الفريق تحت قيادته هدفا وتلقى مثله ، وذلك قبل المواجهة التي تنطلق صافرة بدايتها في السادسة من مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة ، الخامسة بتوقيت تونس ، وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت احداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق الليبي محمد بركات.

وأصبحت مواجهة الأهلى والترجى واحدة من المواجهات الكلاسيكية فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، والتقى الفريقان من قبل فى البطولة القارية 10 مرات، بواقع 20 مباراة بين الفريقين.

أستطاع الأهلي تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر 4 مواجهات بينما كان التعادل حاضرا في 8 مباريات، وسجل خط هجوم النادي الأهلي 24 هدفًا، فى المقابل سجل الترجى 19 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.