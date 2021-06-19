/636334/وفاة-الفنان-سيد-مصطفى-عن-عمر-65-عاما-بعد-صراع-مع-المرض

قام منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، بإعلانه عن وفاة الفنان سيد مصطفى.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان سيد مصطفى جاء ذلك خلال بوست كتبه منير مكرم عبر حسابه الشخصي فيس بوك، “الدوام لله سيد مصطفى”. سيد مصطفى ولد في عام 1955، شارك منذ بدايته السينمائية في العديد من الأفلام والمسلسلات في أدوار صغيرة حتى صار من الوجوه المألوفة للمشاهدين، من هذه الأعمال: (راجل وست ستات، الباطنية، محمود المصري، إمام الدعاة). وكانت أخر أعمال الفنان سيد مصطفى هو مشاركته في مسلسل «فرصة تانية» برمضان 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر 65 عامًا بعد صراع مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.