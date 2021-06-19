وبدأت المرحلة باختبار ما يقرب من 80 متقدمًا للبرنامج بمقر لجنة الاختبار بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، وتم تصميم الاختبار من خلال نظام الكترونى مميكن بالكامل بدون أى تدخل بشرى، والبرنامج تم تصميمه من خلال إحدى الشركات المتخصصة فى مجال قياس القدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية.
وحرصت وزارة البترول وفريق عمل البرنامج على توفير عدد من اللجان المجهزة فى خمس محافظات "أسيوط، السويس، الأسكندرية، القاهرة، بورسعيد" تيسيرًا على المتقدمين وحفاظًا على سلامتهم، التزامًا بالقواعد والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى الذى تحرص عليه الوزارة فى جميع مواقع العمل والإنتاج فى ظل انتشار جائحة كورونا.
كما تم توفير البنية التكنولوجية اللازمة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى إعداد فريق عمل مدرب لتفادى أية مشكلات وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الاختبارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اختبارات الدفعة الثانية لبرنامج القيادات البترولية الشابة والمتوسطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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