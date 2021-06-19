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بدء اختبارات الدفعة الثانية لبرنامج القيادات البترولية الشابة والمتوسطة

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فهمى غالى 2021-06-19 10:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، مرحلة التقييم والاختبار الأولى للمتقدمين لبرنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة "الدفعة الثانية"، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول لتمكين الكوادر الشابة وتنمية قدراتهم بالتعاون مع الشركاء الأجانب، انطلاقًا من الأهمية التى تحظى بها تنمية الكوادر البشرية باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة انطلاق وتقدم قطاع البترول.

وبدأت المرحلة باختبار ما يقرب من 80 متقدمًا للبرنامج بمقر لجنة الاختبار بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، وتم تصميم الاختبار من خلال نظام الكترونى مميكن بالكامل بدون أى تدخل بشرى، والبرنامج تم تصميمه من خلال إحدى الشركات المتخصصة فى مجال قياس القدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية.

وحرصت وزارة البترول وفريق عمل البرنامج على توفير عدد من اللجان المجهزة فى خمس محافظات "أسيوط، السويس، الأسكندرية، القاهرة، بورسعيد" تيسيرًا على المتقدمين وحفاظًا على سلامتهم، التزامًا بالقواعد والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى الذى تحرص عليه الوزارة فى جميع مواقع العمل والإنتاج فى ظل انتشار جائحة كورونا.

كما تم توفير البنية التكنولوجية اللازمة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى، بالإضافة إلى إعداد فريق عمل مدرب لتفادى أية مشكلات وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الاختبارات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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