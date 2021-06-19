فيديو.. وزير الأوقاف: مدينة القدس والأقصى فى عقل وقلب كل مسلم وعربى

جدة - نرمين السيد -

وأكد وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على حدود ما قبل 67 وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن مدينة القدس والأقصى فى عقل وقلب كل مسلم وعربى.

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