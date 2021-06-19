فيديو.. وزير الأوقاف يوضح ماهية الضمة وما ينوب عنها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن علامة الإعراب الأصلية هى الضمة، فنقول "جاء محمدٌ"، فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعة الضمة، وينوب عنها بعض العلامات الفرعية فتأتى الألف علامة رفع فرعية نيابة عن الضمة فى المثنى وما يلحق به، فنقول "جاء المحمدان" وهنا المحمدان فاعل مرفوع وعلامة رفعة الألف لأنه مثنى.





وأضاف جمعة، خلال فيديو بعنوان "لقاء خاص" عبر موقع "يوتيوب" اليوم السبت، أن الواو تأتى علامة رفع فرعية نيابة عن الضمة فى جمع المذكر السالم وما يلحق به وفى الأسماء الستة فنقول "جاء المحمدون"، فالمحمدون فاعل مرفوع وعلامة رفعة الواو لأنه جمع مذكر سالم، ونقول "جاء أبوك" فأبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعة الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الستة. وأوضح وزير الأوقاف، أن ثبوت النون يأتى علامة رفع فرعية نيابة عن الضمة فى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، فنقول "المحمدون يكتبون"، فيكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة.

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