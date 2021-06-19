الزراعة: تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل.. والبداية بالرمان

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، يفيد بالبدء فى الإعلان عن تولى مسؤولية تكويد المزارع والكيانات التصديرية بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهورى اللازم لذلك.





وقال القصير، بحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم السبت، إن الحجر سيبدأ بتكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى نظرا لقرب الموسم التصديرى له، مشيرًا إلى أنه تم إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية والتى تعتمد على تكويد جميع المزارع التصديرية تدريجيا وفقا للموسم التصديرى لكل محصول وطبقا لأولوية المحاصيل الهامة تصديريا.

وأضاف وزير الزراعة، أن المنظومة الجديدة تضمن تطبيق المزارع الممارسات الزراعية الجيدة والالتزام باشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، كما تعتمد المنظومة الجديدة على استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية ( GPS) فى تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقة، وكذلك تتبع الشحنات المصدره بدءا من المزرعة وحتى وصولها إلى البلد المستور.

ومن ناحيته أكد العطار، أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من أجل التصدير دون الحاجة للحصول على شهادات "الجلوبال جاب" التى تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيرة تجعله يخرج من المنافسة، ويتولى الحجر الزراعى وفقا للمنظومة الجديدة الرقابة على تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة على جميع المزارع التصديرية أيا كانت مساحتها مما يصب فى مصلحة جميع فئات المصدرين.

وأضاف العطار، أن جميع الإجراءات والخطوات التى تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سيصدر بها قرار وزارى قريبا.