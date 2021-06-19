/636331/ولاء-التمامي-الرئيس-السيسي-أعاد-الوطن-لمسار-الإصلاح-والبناء-والمرأة-تعيش-عصرها-الذهبي

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الوطن لمسار الإصلاح والبناء منذ أن تولي مهام رئاسة الجمهورية عام 2014.

تحيا مصر يرصد ما ذكرته النائبة ولاء التمامى بشأن حديثها على الرئيس السيسي

وأضافت النائبة ولاء التمامي، إنه تم إنجاز العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس وعلي رأسها قطاع الصحة حيث تم إطلاق العديد من المبادرات ومنها 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس C.

ولاء التمامى: قطاع التعليم حظى بدعم واهتمام الرئيس

وأشارت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع التعليم حظى كذلك بدعم واهتمام الرئيس خلال السبع سنوات الماضية، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تبناه الرئيس جعل مصر قبلة لاستثمار من مختلف دول العالم، الأمر الذي يعود بالنفع وتحقيق حياة أفضل للمصريين.

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، أن مصر استعادت مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك الهجرة غير الشرعية.

ولاء التمامي: المرأة نالت حقوقها وتعيش عصرها الذهبي

وأوضحت النائبة ولاء التمامي، أن المرأة نالت حقوقها وتعيش العصر الذهبي في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث نالت الكثير من الاهتمام بالصحه والتعليم وتنصيبها في مناصب كانت محرومه منها وتم زياده كوتة المرأة في مجلس النواب.

ولفتت النائبة إلى أن الرئيس أولى الاهتمام بصعيد مصر والقري، التي لم ترى النور، إلا في عهد السيد الرئيس مثل مبادرة "حياة كريمة"وتمتع القري بكل ما تتمع بيه المدن والمحافظات وشملت النهضه في كل شئ.

وتابعت قائلة: "عندما تولي الرئيس عام ٢٠١٤ كانت مصر تتعرض لأكبر التحديات داخلياً و خارجياً وكان الإرهاب يضرب ربوع البلاد وكان هناك شبة حصار دولى، أما الآن فقد تم القضاء علي الارهاب بتضحيات كبيرة من الشعب و الجيش والشرطة و استعادت مصر توازنها الدولي واصبحت قوة اقليمية لها ثقلها الدولى.