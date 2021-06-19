/636335/البدء-في-تكويد-المزارع-والكيانات-التصديريه-بالكامل-تفاصيل

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من رئيس الحجر الزراعي، الدكتور أحمد العطار يفيد بالبدء في الاعلان عن تولي مسؤلية تكويد المزارع والكيانات التصديريه بالكامل، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري اللازم لذلك.

دوت الخليج ينشر ما يفيد بالبدء في الاعلان عن تولي مسؤلية تكويد المزارع والكيانات التصديريه

تكويد المزارع

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مزارع الرمان ستكون بداية الحجر، كمرحلة أولي نظرًا لقرب الموسم التصديري له، لافتًا إلى أنه تم إعداد منظومة جديدة لتتبع الصادرات الزراعية، التي تعتمد علي تكويد كافة المزارع التصديرية تدريجيًا طبقًا لموسم التصدير لكل محصول وطبقا لأولوية المحاصيل الهامة تصديريا.

المعايير الدولية للصحة النباتية

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنظومة الجديدة تضمن قيام المزارع بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، إضافة إلى الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة، وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية علي المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، فضلا عن اعتماد المنظومة الجديدة علي استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية ( GPS) في تحديد مساحات المزارع وتقييم الإنتاجية الصالحة للتصدير من كل مزرعة بكل دقه وكذلك تتبع الشحنات المصدره بدءا من المزرعة وحتي وصولها الي البلد المستورد.

ومن ناحيته أكد أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعة، أن المنظومة الجديدة تساعد صغار المصدرين وتمكنهم من تكويد مزارعهم من اجل التصدير دون الحاجه للحصول علي شهادات" الجلوبال جاب" التي تكلف المُصدر الصغير مبالغ كبيره تجعله يخرج من المنافسة ، حيث يتولي الحجر الزراعي وفقا للمنظومة الجديده القيام بالرقابة علي تنفيذ اشتراطات الدول المستورده علي كافة المزارع التصديريه أيا كانت مساحتها مما يصب في مصلحة كافة فئات المصدرين.

وأضاف العطار أن كافة الإجراءات والخطوات التي تشملها المنظومة الجديدة للتتبع والتكويد سوف يصدر بها قرار وزاري قريبا