انطلاق مارثون إمتحانات الدبلومات الفنية وسط اجراءات احترازية بالبحيرة

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دوت الخليج يرصد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن مراجعة كافة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدبلومات الفنية التى سوف يخوضها طلاب التعليم الفنى بالبحيرة فى 198 لجنة بنطاق 16 إدارة تعليمية ، وذلك وسط تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للحماية من تفشى فيروس كورونا .

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن جميع اللجان تم تعقيمها وتطهيرها وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية للمتابعة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية.

الاجراءات الاحترازية

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم توفير الاستراحات الخاصة بأعضاء اللجان القادمين من محافظات مختلفة وتجهيزها بالأعداد الكافية والتأكيد على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، مضيفاً أنه تم تكثيف كافة الجهود لحماية الطلاب والمراقبين ومشرفى الامتحانات من خطر تعرضهم للإصابة والالتزام بكثافة اللجان وألا تزيد عن 14طالب داخل كل لجنة.

كما جرى تعقيم لجميع مقار اللجان بصفة يومية قبل وبعد الامتحانات، وتوفير طبيب أو زائرة صحية والتنبيه على التباعد والمسافات البينية الآمنة واستخدام أجهزة الكشف الحرارى بكل لجنة وتوفير الأعداد اللازمة من الكمامات وتوزيعها على الطلاب والتنبيه عليهم بعدم إصطحاب أجهزة الهاتف المحمولة لعدم تحرير محاضر غش لهم.

وأوضح يوسف الديبب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تطعيم المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة بمحافظة البحيرة، استعداداً للامتحانات وحفاظا على سلامة وصحة العاملين بالتربية والتعليم،وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، كما تم توزيع كمامات طبية فى اللجان التى سوف يؤدى الطلاب الامتحان بها وادوات تعقيم باللجان للوقاية من فيروس كرونا المستجد.