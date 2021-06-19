/636338/انتقمت-من-حماتي--وحرقت-قلبها-على-أحفادها-اعترافات-المتهمة-قاتلة-طفلتي-زوجها-بالإسكندرية

« كنت عايزة اقهر حماتي على أحفادها، عشان بتعاملني وحش وبتخلي جوزي يضربني ويشتمني».. بهذة الكلمات أعترافات قاتلة طفلتي زوجها في محافظة الإسكندرية، وبحسب أقوال المتهمة، أنها قتلت الطفلتين البالغتين من العمر« 3 و9» سنوات على الترتيب، حتى تنتقم من حماتها جدت الأطفال، وأنها استغلت وجود زوجها خارج البيت، واصطحبت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إلى أعلى المنزل المكون من 4أدوار، وألقت بها فسقطت على الأرض جثة هامدة في بحر من الدماء..

دوت الخليج ترصد اعترافات المتهمة قاتلة طفلتي زوجها بالإسكندرية

وأكملت المتهمة أمام النيابة العامة بالإسكندرية، أنها زعمت أمام زوجها وحماتها، أنها كانت موجودة داخل شقتها، وقت أن سقطت الطفلة من أعلى المنزل وهي تلعب، لكن جدة الطفلة اشتبهت في تصرفات زوجة ابنها، فاتهمتها بقتل الطفلة، خاصة وأن وفاة الطفلة الصغيرة، جاء بعد عام من وفاة شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وباستجواب الزوجة الشابة البالغة من العمر 24 عامًا، أدعت في بداية الأمر عدم معرفتها بأي شيء، وأنها فوجئت بصرخات الجيران بعد وفاة الطفلة.

انهارت المتهمة أمام النيابة العامة، وروت تفاصيل جريمتها أمام المباحث بعد حصار بأدلة الاتهام، وقالت: «أيوه قتلت البنت الصغيرة واختها عشان أحرق قلب جدتهم، وكمان مكنتش حاسة أني متجوزة»، بهذه الكلمات، بدأت المتهمة في شرح كواليس جريمتها، وأنها قتلت الطفلتين بنفس الطريقة بإلقائهما من أعلى العمارة، ثم الإدعاء بأنهما سقطتا من أعلى المنزل، وأن الأمر مر بشكل طبيعي بعد وفاة الطفلة الكبيرة منذ عامًا، واعتقدت أن جريمة قتلها للطفلة الصغيرة، ستمر كسابقتها، لكنها فوجئت بجدة الطفلتين، تتهمها بقتل الطفلة الصغيرة ودفعها من أعلى العقار.

وأمرت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها رسميًا واستدعت جدة الطفلة لسماع أقوالها.