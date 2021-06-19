/636340/بسمة-العقدة-التنسيقية-شمس-أشرقت-في-عالم-السياسة-المصرية

قالت بسمة العقدة، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في الذكرى الثالثة لتأسيس وتدشين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،إنها شمس النهار التي أشرقت في عالم السياسة المصرية كتجربة رائده متفرده يكمن سر نجاحها في ضمها للعديد من الأطياف والإيدولوجيات المختلفة.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته بسمة العقده بعد مرور 3 سنوات على تأسيس التنسيقية

وأكدت بسمة العقدة، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنهم اجتمعوا على حب الوطن وخدمته، بعد معاناة من الإهمال استمرت لسنوات طويلة، مثمنة تمكين الشباب الذي تم بعد التولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، من خلال المشاركة فى سن التشريعات والقوانين، واستخدام ادواتهم الرقابية المختلفة، إضافة إلى تقدمهم بأول استجواب للحكومة، موجه لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مشيرة إلى أن هذا الدور الفاعل والمؤثر جعل المواطن يشعر بدور التنسيقية على أرض الواقع.

المبادرات

وأشارت بسمة العقدة، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى مساهمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى توصيل المساعدات إلى الاشقاء فى قطاع غزة، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيس لمبادرة «إعادة إعمار غزة»، من خلال تخصيص 500 مليون دولار وبمشاركة شركات مصرية متخصصة فى الإعمار، إضافة إلى مبادرة «كلنا بنساعد» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ،من خلال تخصيص مبلغ مالي لرصف طريق لخدمة أهالي سيناء.

الدور المجتمعي

وأشادت بسمة العقدة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة التنسيقية فى العمل الاجتماعي والإنساني بالتوازي مع الدور السياسي، من خلال المبادرات وبوروتوكولات التعاون التي تطلقها التنسيقية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والوزرات والجهات الآخري، حيث أصبح فقد حققتم ما كان كان يراه الآخرون شعارات أصبحت اليوم واقعا ً ملموساً.