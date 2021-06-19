دوت الخليج ينشر تفاصيل زيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية لمجمع النيابات في الإسماعيلية اليوم «صور»

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زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت 19 يونيو 2021، يرافقه كلٍ من اللواء شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعلية، و المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني - رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشارة فهيمة الحكيم – مدير وحدة الشكاوى، والمستشار محمد عبد الكريم غريب - مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب - مدير مكتب فني ثاني القاهرة، وعدد من قيادات النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج ينشر تفاصيل زيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية لمجمع النيابات في الإسماعيلية اليوم

وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.

وكان في استقبال الحضور قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، المستشار محمد الشناوي - مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى - مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة - مدير إدارة التحول الرقمي، و المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبد اللطيف - ممثلاً عن شركة أي بي إم (IBM).

و أكد "المنشاوي" أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

كما ألقى المستشار أحمد عطوة - مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرض فيها التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما ألقى المستشار محمد الشناوي - مدير مكتب فني الاسماعيليه كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأعرب عن بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وفي الختام قام " المنشاوي " باهداء درع النيابة الإدارية لكل من محافظ الإسماعيلية، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، و رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، و- ممثل شركة أي بي إم (IBM).

كما قام اللواء شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعيلية بتسليم درع المحافظة للمستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية.