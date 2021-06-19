/636342/هشام-الجاهل-قرار-مساندة-صادرات-قطاع-السيارات-لـ7-سنوات-ينعش-الاقتصاد-المصرى

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع، بشأن برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار هو الأول والفريد من نوعه، في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.

هشام الجاهل: القرار يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة

وأكد النائب هشام الجاهل، أن هذا القرار يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في قطاع السيارات لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة لمعاناة القطاع خلال الشهور الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

هشام الجاهل: الدولة المصرية ستجني ثمار القرار

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار جيد من هذا القرار خلال السنوات الماضية، خاصة وأنه تعتبر خطوة إيجابية في تدعيم الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتي تسعي الدولة في تنفيذه خلال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة.

هذا وكان مجلس النواب، قد وافق الاثنين الماضى، وبشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022. ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.