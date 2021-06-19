دور إنسانى.. أمن جنوب سيناء يواصل تنظيم حملة للتبرع بالدم

جدة - نرمين السيد - شارك فى الحملة، رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن شرم الشيخ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة داخل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.