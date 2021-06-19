إنفوجراف.. مراكز لقاح كورونا للمصريين العائدين إلى عملهم بالخارج

جدة - نرمين السيد - خصصت وزارة الصحة والسكان، 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقى لقاح كورونا، مخصص المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)





وأوضح بيان صحفى صادر عن وزارة الهجرة، أن هذه المراكز تحتوى على موقع مخصص للسفر الدولى لاستقبال الراغبين فى السفر. وكانت عدد من دول الخليج العربى اشترطت على جميع المسافرين إليها بضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقى جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.

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