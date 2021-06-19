النيابة الإدارية: انطلاق مرحلة التحول الرقمى بالنيابات فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأكد المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية المشروع القومى للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة، لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال زيارته مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمى والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء، والذى شمل مكتب فنى إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثانى والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش، يرافقه شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمستشار فاروق الشنوانى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية فى بيان صحفى، أنه يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفى ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة 6 أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمى بالنيابة الإدارية.

وعرض المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمى بالنيابة الإدارية، خلال الزيارة، التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمى الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذى تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتى سوف تنتقل بعدها لباقى محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، بأن شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية سلم درع المحافظة للمستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة.