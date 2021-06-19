اعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم السبت 19 يونيو 2021، ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة إعدادية الشرقية توداي بوابة نتائج الامتحانات التعليمية 2021.

وأعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 – 2021.

نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الشرقية 2021

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية الشرقية 2021، نحو 81.85% حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

واعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

كما اعتمد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 %.

وتقدم لأداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.

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