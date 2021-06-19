/636343/زوجي-قلب-نفسه-ست-وبيلبس-ملابس-حريمي نانسي ترفع-دعوى-خلع-ضد-زوجها-بالقاهرة

دائمًا ما تمتلىء ساحات محكمة الأسرة بالقصص الغريبة، ومنها هذه الحكاية التي رفعت فيها ربة منزل تدعى " نناسي" قضية خلع من زوجها" جمال " الذي تحول إلى أنثى بعد زواج دام 4 سنوات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تحول رجل لإمراءه بعد إجراء عملة جراحية

وقالت " نانسي" في حكايتها أمام محكمة الأسرة بالقا هرة:" تزوجت من شاب متدين جدًا، كان رجل أعمال ناجح بالقاهرة، ويدعى "جمال ، وعشت معه أجمل أيام حياتي، وأنجبت منه أدم طفل جميلة، ولكن بعد مرور 4 سنوات، فوجئت بتصرفات المقلقه من زوجي حيث وجدته يشتري ملابس داخلية حريمي، ويدخل بها إلى غرفته، ويقوم بغلق الباب عليه لكى لا أراه .

وتابعت نانسي حكايتها : " وسوس في عقلي الشك اتجاه وأصبحت أفكر كثيرا في أسباب ذلك حتى أستطعت مراقبته لأعرف ماذا يفعل داخل الغرفة بهذه الملابس بالحريمي ، وهنا كانت المفاجأة عندما شاهدته يرتدي الملابس الحريمى، ويضع مستحضرات التجميل على وجه، ويصور نفسه للعرض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وعندها قررت مواجهته بالأمر والسؤال عن سبب فعل ذلك، فنهرني بشدة، وقرر أن يتركنى ويترك المنزل.

وأختمت الزوجة : "استمر في غيابه عن المنزل لمدة سنة إلى أن علمت أنه ذهب إلى تايلاند لإجراء عملية جراحية كبيرة ليتحول من رجل إلى امرأة، ولذلك قررت رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالقاهرة.