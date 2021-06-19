/636344/عملي-عاهة-مستديمة-زوجه-ترفع-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الجيزة

كانت "منى" تتمتع بقدر عال من الجمال، وتزوجت منذ 5 سنوات، بعد أن تقدم لها زوجها بشكل تقليدي " صالونات"، وطلب يدها من أسرتها، فوافق الجميع عليه، ظنًا منهم، أنه قد يوفر لها الأمن والأمان.

دوت الخليج ترصد فى السطور التالية تفاصيل قصة رفع دعوى خلع على زوج في الجيزة

وبدأت الزوجة حكايتها قائلة: "بعد الزواج كنا دائمًا ندخل في مشاكل، وبعد فترة زاد الأمر سوءًا بعد أن رزقني الله بأبنتي " جودي"، وعشنا حياة مليئة بالخلافات، وحاولت إقناع زوجي بأن انفصالنا هو الحل الأفضل لينا؛ لإنهاء تلك الخلافات، ولكنه رفض، وأصبحت حالتي تسوء كل يوم عن اليوم الذي قبله، كان بإستمرار يتشاجر معي لأتفه الأسباب، ودائم الاعتداء على بالضرب والسب أمام طفلتي الصغيرة.

وأضافت الزوجة وهى منهارة من البكاء على حالها :"حاولت إقناعه كثيرًا بأن ينفصل عني بعد أن كرهت الحياة معه كزوجة، ولكنه أخذ يهددني، فأبلغته أنه إن لم يطلقني سأقيم دعوى خلع ضده في المحكمة الأسرة بالجيزة، وعندها أصابه الجنون، وتعدى علىّ بالشتائم والضرب، وأصابني بعدة جروح، وقررت تحمل الحياة معه من أجل ابنتي.

وتابعت الزوجة حكيتها : "لم أكن أتخيل أبدًا أن نتيجة قراري هذا، هو تدمير حياتي بالكامل، وفقدي لبصري، فقد طلب مني في يوم أن أقوم بمسح سلم العمارة، وبالفعل نفذت طلبه، ولكنني شعرت بالتعب فجأة، ولم أستطع استكماله، فضربني ضربًا مبرحًا، وأصابني في عيني اليسرى؛ ولأنه يرتدي خاتمًا بأصبعه، فقد تسبب لي في عاهة مستديمة.

توجهت "منى.س.ع"، صاحبة الـ25 عامًا، ربة منزل إلى قسم شرطة الجيزة لعمل محضر تتهم فيه زوجها " أحمد.ك "، 28 عامًا، عاطل، بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة بعينها اليسرى؛ بسبب مشاكل زوجية بينهما، ورفضها لمسح سلم المنزل الخاص بهما، ثم قررت أن تقيم دعوى خلع ضده بـ"محاكم الأسرة".