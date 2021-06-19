/636345/عايز-صاحبه-معاه-في-ليله-الدخله--سيدة-أمام-محكمة-الاسرة-بمصر-الجديدة

رفعت" ايمان" صاحبة الـ26 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها "م.أ"، في محكمة مصر الجديدة بعد المشكلات الخطيرة التي نشبت بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل دعوى خلع ضد زوج في مصر الجديدة

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة مصر الجديدة : "زوجي طلب مني ممارسة الجنس مع زمياله ليلة الدخلة أمام عينيه؛ بحجة أن هذا الأمر يُثيره وبعد ذلك يمارس معي العلاقة الزوجة، وحاول إقناعي بهذا الأمر، ولكني رفضت؛ لدرجة أني هربت من الشقة.

محكمة الأسرة

وأكملت الزوجة وهى منهاره من البكاء : "بعد هروبي من الشقة، تقدم زوجي ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، يتهمني فيه بسرقة مبلغ مالي كبير، بعد عقد قراني مباشرة".

وأختتمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الاسرة مصرالجديدة: " وتم القبض علي وانا في منزل أسرتي، ولكني أنكرت واقعة السرقة، واعترفت بالسبب الرئيسي في تقديمه البلاغ ضدي، وهو أنه أحضر صديقا له ليلة الدخلة، وطلب مني ممارسة الجنس معه".

وفي سياق اخر «عايزة اقهر حماتي على أحفادها، عشان بتعاملني وحش وبتخلي جوزي يضربني ويشتمني».. بهذة الكلمات أعترافات قاتلة طفلتي زوجها في محافظة الإسكندرية، وبحسب أقوال المتهمة، أنها قتلت الطفلتين البالغتين من العمر« 3 و9» سنوات على الترتيب، حتى تنتقم من حماتها جدت الأطفال، وأنها استغلت وجود زوجها خارج البيت، واصطحبت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إلى أعلى المنزل المكون من 4أدوار، وألقت بها فسقطت على الأرض جثة هامدة في بحر من الدماء..