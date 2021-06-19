/636346/آلاف-من-جماهير-الترجي-يحاصرون-ستاد-مباراة-الأهلي-صور

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توافد العديد من جماهير الترجي التونسي لملعب رادس من أجل الخضوع للمسحة الطبية الرسيعة استعدادا لحضور مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم، ويرصد دوت الخليج بعض صور جماهير باب سويقة.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ليشهد محيط الاستاد تواجد العديد من جمهور باب سويقة من أجل حضور اللقاء المنتظر بين المارد الأحمر والترجي.

ومن المقرر أن يعلن النادي عن كيفية شراء التذاكر ورابط الموقع لحجز التذاكر إلكترونيا قبل 48 ساعة من إنطلاق المباراة بين الأهلي والترجي التونسي ، مع التشديد على تطبيق بعض الإجراءات الإحترازية منها :

- مدرجات مكشوفة : 30 دينارًا.

- مدرجات سفلى: 50 دينارًا.

وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :

1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.

4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي

- 20 دينار (113 جنيه مصري)

- 30 دينار (170 جنيه مصري)

- 50 دينار (283 جنيه مصري)

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.