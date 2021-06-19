/636350/محمد-الرشيدى-إنتاج-سينوفاك في-مصر-يساهم-في-جعلها-مركزا-إقليميا-لتصنيعه

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإنتاج مصر لأول مرة لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا خلال أيام ، مضيفا أن تطعيم 60 مليون مواطن هو الحل الأمثل طبيا لمواجهة موجات الفيروس مستقبلا.

محمد الرشيدي: الهدف من تصنيع اللقاح محليًا هوتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، أن الهدف من تصنيع اللقاح محليا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في مصر، وسوف يساهم في أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيعه، سواء للاستخدام الداخلي أو للتصدير إلى الدول الإفريقية، مؤكدا أن لقاح سينوفاك تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وتم التأكد من سلامته قبل توزيعه على المواطنين.

محمد الرشيدى: اللقاح سيتم توفيره بصورة مجانية لكافة المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد الرشيدي، إلى أن للقاح سيتم توفيره بصورة مجانية لكافة المواطنين، وأن متابعة وزارة الصحة الإجراءات الفنية للقاح والتأكد من جاهزيته للعمل ينعكس بالثقة على المواطنين.

وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة توفير اللقاح المصري محلي الصنع في كافة الأماكن الطبية المعتمدة لتقديم اللقاح للمواطنين وليس في أماكن محددة للتطعيم حتى يسهل على المواطنين سرعة أخذ جرعة اللقاح نظرا لوجود كثافة عالية بتلك المراكز المحددة.

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ولفت النائب إلى أن القدرات التى تمتلكها مصر جعلها قادرة على تصنيع وإنتاج اللقاحات، ولم يتوقف الأمر على التصنيع فقط، بل هناك جهود حثيثة من قبل القيادة السياسية بشأن توفير اللقاح للمواطنين بصورة كافية وتصديره.