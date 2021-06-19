/636352/حضور-تاريخي-ينتظر-منتخب-جنوب-السودان-بكأس-العرب-بعد-الوصول-للدوحة

وصل منتخب جنوب السودان لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث يدون حضورا تاريخيا في كأس العرب (قطر 2021) عبر خوض التصفيات بمواجهة المنتخب الأردني بعد غد الإثنين على ملعب استاد خليفة الدولي.

وعلم دوت الخليج أن بعثة منتخب جنوب السودان، الملقب باسم "النجوم الساطعة" في الدوحة فجر اليوم السبت حضرت وسط آمال عريضة بإمكانية تفجير مفاجأة بالتأهل إلى النهائيات والتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية، إلى جانب الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

وخضعت البعثة فور الوصول لمسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل الانتقال إلى مقر إقامتها للدخول في فقاعة صحية تستمر حتى موعد المغادرة يوم 23 من يونيو الجاري، وفق تعليمات اللجنة المنظمة التي تحظر على المنتخبات التنقل سوى لخوض التدريبات والمباريات تطبيقا للبرتوكول الخاص بالتصفيات.

كان منتخب جنوب السودان قد أنهى تحضيراته بتدريب أخير على ملعب بولوك في جوبا قبل السفر إلى الدوحة، وشهد التدريب انضمام الحارس ماجاك ماويث الذي خضع لاختبارات فنية للانضمام الى أحد الأندية الفرنسية.

حضور تاريخي ينتظر منتخب جنوب السودان بكأس العرب بعد الوصول للدوحة

وسيخوض الفريق حصته التدريبية الأولى في الدوحة مساء اليوم السبت على ملاعب جامعة قطر تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الألماني ذي الأصول الكاميرونية اشيو سبريان بوسنج، والذي يسعى لتجاوز إخفاق الخروج من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة في المباراتين الأخيرتين أمام ملاوي وبوركينا فاسو بذات النتيجة صفر / 1 .

وضمت قائمة منتخب جنوب السودان كلا من ماجيم ماويث واوبير خميس ورمضان جون وخميس دانيال وداتا جوزيف وبيتر ماركر وتوها رشيد ومتوكل عبد الكريم واروما دومنيك ولوجاند داهتا ومابوك ماكير واوموت سيبيت وريحان انجير وموسى سعد وستيفين باوار وجيبسون واند وأبراهام رييل وبيتر أنتوني وكور جاي وماكوث ويل وكودين يويل وألوك أكيش وجون ألبينو .

وأبدى مجاهد علي رئيس وفد منتخب جنوب السودان وعضو مجلس إدارة الاتحاد اعتزازه بالمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العرب مقدما جزيل شكره لدولة قطر على الاستضافة، ومتمنيا أن يظهر منتخب بلاده بالصورة اللائقة خلال مواجهة الأردن المقررة الاثنين.

وقال مجاهد :"المشاركة في البطولة ستكون فرصة مثالية لمنتخب جنوب السودان للاحتكاك بمنتخبات عربية لاكتساب الخبرة والتجربة، كما أنها من ناحية أخرى تعد فرصة سانحة لتعريف العالم العربي بجمهورية جنوب السودان وثقافتها وتقاليدها من خلال ظهور أول تاريخي في هذا المحفل المهم والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يزيده زخما."

وأضاف :"هذه البطولة ستفتح آفاقا جيدة لكرة القدم في جنوب السودان، وستكون خير إعداد للمنتخب لقادم المراحل التي نأمل فيها تطوير المستوى الفني والأداء، خصوصا وأنها تقام على الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر."

واختتم تصريحاته قائلا :"نأمل أن يظهر المنتخب بالصورة اللائقة والمشرفة خلال مواجهة المنتخب الأردني يوم الإثنين، لا سيما ونحن نمثل كل دول شرق أفريقيا المعروفة بسيكافا في هذه المحفل الدولي العربي الكبير."

ومن ناحيته، أكد الألماني اشيو سبريان بوسنجو مدرب منتخب جنوب السودان، أن فريقه سيبذل قصارى جهده في مواجهة الأردن من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العرب، مشيرا إلى أن التحضيرات تمت بشكل جيد رغم بعض المعوقات التي صادفت الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال:"بدأنا التحضير بقوة لخوض تصفيات كأس العرب رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، أكثر ما يقلقنا حقيقة هو المباريات الودية، حيث لم تسنح لنا الفرصة لخوض اختبارات ودية قبل المواجهة الحاسمة أمام الأردن، من أجل أن تمنحنا تلك الاختبارات الجاهزية المطلوبة، لكننا حاولنا ما بوسعنا أن نستعد كما يجب."

وأضاف :"نعرف ظروف اتحاد جنوب السودان خصوصا على مستوى شح الإمكانيات والموارد، لكننا عملنا وفق ما هو متاح من أجل أن نحضر الفريق بالشكل اللازم ونتمنى أن نوفق في التأهل رغم صعوبة المهمة، خصوصا وأننا سنواجه منتخبا مستعدا بشكل مثالي للمنافسة."

وعن المنتخب الأردني، قال :"يجب أن نعترف بأن هناك فوارق، فالمنافس خاض خلال الأسبوعين الأخيرين خمس مباريات دولية منها ثلاث مباريات تنافسية في تصفيات كأس العالم، وبالتالي سنواجه منتخبا في قمة مستواه بعد الفترة التنافسية التي خاضها مؤخرا."

واختتم :"رغم كل الظروف التي تواجهنا والفوارق في الجاهزية، نعد جماهيرنا وأنصارنا بأننا لن ندخر جهدا في تقديم أفضل مستوى ممكن بهدف الظهور بشكل جيد بحثا عن الفوز والتأهل وتمثيل البلد بشكل مشرف."