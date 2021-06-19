خلال استقبالها وفد محلية النواب.. منال عوض تستعرض المشروعات القومية بدمياط

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة منال عوض، أن كثافة الفصول قليلة فى دمياط، وتتراوح من 30 إلى 50 طالبًا فى الفصل، وأن عدد مشروعات قطاع التعليم 110 مشروعات بتكلفة 350 مليون جنيه، مستطردة: "حصلنا فى دمياط على جائزة وعضوية اليونسكو فى قطاع التعليم".

وتناولت المحافظ، عرض المشروعات السكنية، بتكلفة 545 مليون جنيه، موضحة أنه يوجد فى المحافظة 87 مشروعًا للإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص مساحة 17 فدانًا فى شطا للإسكان الاجتماعى بقرار من مجلس الوزراء، وبمساعدة النائب ضياء داود، فى ظل التعاون بين النواب والسلطة التنفيذية.

وعرضت مشروعات مياه الشرب، وعددها 10 مشروعات بتكلفة 805 ملايين جنيه، وأشارت إلى أن هناك 12 قرية فى دمياط سيتم توصيل الصرف الصحى لها فى إطار مبادرة حياة كريمة، ويتبقى قريتين فقط، سيتم تنفيذ المشروع بهما بعد الانتهاء من هذه القرى، موضحة أن تكلفة مشروعات الصرف الصحى 2 مليار و720 مليون جنيه.

وحول مشروعات قطاع الصحة، كشفت أن عددها 26 مشروعًا بتكلفة 340 مليون جنيه، كما أن هناك 31 مشروعًا بتكلفة 165 مليون جنيه فى قطاع الشباب والرياضة.

كما استعرضت المحافظ، مشروعات الطرق والتنسيق الحضارى، بتكلفة 355 مليون جنيه، قائلة: "طرحنا طرق بمبلغ 23 مليون جنيه، وجار طرح 5 طرق بتكلفة 20 مليون جنيه، وتم الانتهاء من رد الشىء لأصله، ويتم توفير الإنارة، وعمل بلاعات للأمطار، وتكلفة مشروعات الطرق والإنارة 268 مليون جنيه".

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك مبلغ بقيمة 343 مليون جنيه، مخصص لتطوير المناطق العشوائية، مؤكدة أن المحافظة انتهت من المناطق غير الآمنة، بتكلفة 85 مليون جنيه، أما المناطق غير المخططة، فهى بتكلفة 285 مليون جنيه، وتم البدء فيها لرفع كفاءة وإنارة ورصف طرق وشبكات مرافق.

وفيما يتعلق بتطوير الأسواق العشوائية، قالت إن دمياط فيها سوق لكل مدينة، وتم تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير أسواق عشوائية، و9 ملايين جنيه لرفع الكفاءة، أما فى قطاع الثقافة، تم تطوير مكتبة مصر العامة، على أحدث طراز بتكلفة 13 مليون جنيه.

وتابعت: "بالنسبة لصناعة الأثاث، لدينا مشروع كبير جدا وهو مدينة دمياط للأثاث، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسىا، ونقوم بمساعدة العاملين فى هذا المجال، وعمل معارض لهم، فتم عمل 13 معرضًا فى محافظات مختلفة، وبالنسبة لتطوير المواقف، لدينا موقف شطا، تم رفع كفائته بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وموقف عزب النهضة، وتم رفع كفائته بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وكذلك هناك مشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وكوكر على مساحة 12 فدانا".

وأشارت محافظ دمياط، إلى المشاركة المجتمعية لتنفيذ بعض المشروعات، من تأهيل منازل ومشروع المدينة الملونة، ومنحة لإنشاء مدرسة ومشروعات أخرى، ومشروع التنمية المصرية المتكاملة، ومنحة لتطوير شارع 51، وأنه بالمشاركة المجتمعية تم تغيير بوابات رأس البر وأصبحت كلها إلكترونية.

وطلبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بمساعدة المحافظة فى تنفيذ المشروعات المستقبلية، ومنها تطوير ممشى كورنيش البحر بمدينة رأس البر لأن تكلفته كبيرة، كما تحدثت عن تنفيذ المبادرات الرئاسية فى ملف الصحة، ووجود القوافل الطبية فى كل القرى.

وأكدت أن المحافظة تخطط لإنشاء منطقة حرة جديدة فى دمياط، بمساحة 180 فدانًا، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء عرضت المحافظة فيلما تسجيليا عن المشروعات المنفذة والتى يتم تنفيذها فى المحافظة.

ومن جهته أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارات الميدانية للمحافظات، تأتى من خلال طلبات الإحاطة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وموازنات المحافظات التى تناقشها اللجنة.

وأوضح أن هناك قضايا تريد اللجنة إبرازها للمواطنين، ومشروعات التطوير التى تتم، وأن التطوير ليس فقط فى العاصمة الإدارية، ولكن فى المحافظات أيضا، ورصد الإيجابيات، والتعرف على احتياجات المحافظة ومشكلاتها، ثم يتم وضع توصيات تكون بمثابة خارطة طريق.

وتابع السجينى: "لم أر موضوع المدينة الملونة بمدينة عزبة البرج، فى أى مدينة أخرى، والحفلات العالمية بتتعمل فى مدن ملونة بالشكل دا، هذا مثال لكيفية تحويل المحنة إلى منحة، هذا الموضوع يجب تعميمه فى كل المحافظات".

وعن موضوع المنح والمشاركات المجتمعية، قال: "نحرص أن يتم عرض هذه المنح والمشروعات والجداول الزمنية، فمن يطلع على موازنات المحافظات يعلم أنه لا يمكن أن تلبى هذه المبالغ احتياجات المحافظة".

وتساءل السجينى، عن المشروعات المتعثرة بسبب عدم وجود أراض.

فيما رحب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والنائب عن دمياط، بوفد لجنة الإدارة المحلية، مشيدا بما تقوم به المحافظ من جهود.

وقال: "مشكلتنا فى عدم وجود ظهير صحراوى، ودمياط بلد عاملة ولا يوجد عامل كسول، وكان لا بد أن يكون لدمياط ظهير صحراوى لنتوسع فى المشروعات، والمحافظة تستحق أن ينظر كل وزير لها، لما تملكه من مقومات وتمتاز بجمال الطبيعة."

وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "كلجنة جايين نساعد ونشوف تجارب، ونشوف العمل على الأرض، ونتعرف على مشاكل واحتياجات دمياط، ونساعد فى حلها، لأن دمياط محافظة واعدة".

وأشار الحسينى، إلى أن اللجنة ستتفقد المشروعات فى دمياط على أرض الواقع، مشيدا بجهود الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هذه أول زيارة ميدانية أشارك فيها، وزيارة اللجنة تكاملية".